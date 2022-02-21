Відповідну інформацію оприлюднила речниця Білого дому Джен Псакі. Про це стало відомо 21 лютого.

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У Байдена погодились на зустріч з Путіним

Речниця Білого дому пригадала, що Джо Байден неодноразово давав зрозуміти, що прагне продовжувати дипломатію до моменту початку вторгнення. Також Псакі пригадала, що Ентоні Блінкен та Сергій Лавров цього тижня зустрінуться у Європі, якщо Росія знову не нападе на Україну.

Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, за умови, якщо не відбудеться нове вторгнення Росії в Україну. Ми завжди готові до дипломатії,

– заявили у Білому домі.

Також там пояснили, що Штати готові до швидких та важких наслідків, якщо Росія замість дипломатії обере війну.

У Білому домі вкотре сказали, схоже на те, що зараз Росія дуже скоро продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну.

Коротко про саміт Байдена та Путіна

20 лютого президент Еммануель Макрон двічі поговорив з Володимиром Путіним. Також провів перемовини з Володимиром Зеленським.

У цей день політик спілкувався з Джо Байденом. Відомо, що з президенти обговорили поточну дипломатію, а також зусилля стримування у відповідь на нарощування Росією військових сил на кордонах України.

Згодом президент Франції провів перемовини з Борисом Джонсоном. У пресслужбі британського уряду заявили, що Джонсон побачив "добрий знак" за результатами перемовин з Путіним. Мовляв, останній все ще готовий до пошуку дипломатичного розв'язання конфлікту.

За результатами перемовин у пресслужбі Макрона заявили, що очільнику Франції вдалось домовитись з Росією та США про перемовини глав держав. Саміт Джо Байден та Володимира Путіна стосуватиметься питань безпеки та стабільності в Європі.

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