Поліцейським корегують графіки, аби зменшити навантаження
Оскільки ситуація в Україні залишається складно, поліцейські маю бути готовими захищати порядок. Про це розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.
Важливо Росія посилює військову активність на кордоні з Україною: оприлюднили нові фото з супутника
Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні,
– наголосив Клименко.
Так, нещодавно поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони Чорнобильської АЕС. Загалом 245 об'єктів критичної інфраструктури в держав охороняють близько 2 тисячі правоохоронців.
"Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. Ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок", – зазначив глава Нацполіції.
Він додав, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.
Останні новини про російську загрозу
- Проросійські бойовики на Донбасі 17 лютого почали вести інтенсивні обстріли. З того часу від дій окупантів постраждали 4 мирних мешканців, а 104 будинки зазнали пошкоджень.
- Частина "евакуйованих" в Росію українців повернулася на Донбас. Все тому, що російська влада обіцяла їм комфортні умови, а насправді все виявилося зовсім навпаки.
- У США заявили, що зроблять все, аби російська агресія не поширилася на Польщу.
- Вашингтон та Москва домовилися про зустріч президентів Джо Байдена та Володимира Путіна. Однак вона може відбутися лиш за умови, що Росія не нападе на Україну.
До теми дивіться відео про насильну мобілізацію дітей та чоловіків на Донбасі: