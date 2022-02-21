Поліцейським корегують графіки, аби зменшити навантаження

Оскільки ситуація в Україні залишається складно, поліцейські маю бути готовими захищати порядок. Про це розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

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Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні,

– наголосив Клименко.

Так, нещодавно поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони Чорнобильської АЕС. Загалом 245 об'єктів критичної інфраструктури в держав охороняють близько 2 тисячі правоохоронців.

"Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. Ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок", – зазначив глава Нацполіції.

Він додав, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

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