Відповідну інформацію повідомив керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін. Мовиться про дані станом на вечір 20 лютого.

До теми Окупанти із важкого озброєння обстріляли Луганськ: відео удару

Російські збройні формування пошкодили понад 100 будинків

З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів (мовиться про 17 – 20 лютого – 24 канал), поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів,

– написав Каплін.

Також керівник "Проліска" написав, що за цих декілька днів 4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення.

Зокрема тільки в ніч з 19 на 20 лютого та за день 20 числа, внаслідок обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування окупанти пошкодили 22 будинки мирних жителів. Зокрема:

14 будинків – у селі Новогнатівка;

4 – у селі Перемога;

один – у Славному;

один – у селищі міського типу Южне;

один – у Малиновому;

один – у селищі міського типу Луганське.

Коротко про ескалацію на Донбасі

Російські збройні формування з 17 лютого почали агресивно обстрілювати українські позиції та населені пункти. Зокрема бойовики влучили у приміщення дитячого садочку, де було 20 дітей та персонал. На жаль, троє працівників отримали контузію.

Також снаряди прилетіли на територію школи у селищі міського типу Врубівка та в інші об'єкти інфраструктури, населені пункти.

Загалом протягом 17 лютого проросійські бойовики 60 разів порушили режим припинення вогню.

Ситуація погіршилась 18 – 20 лютого, адже бойовики 66, 136 та 80 разів відповідно порушували тишу.

На жаль, 19 лютого на Донбасі загинуло 2 військових, ще 4 – отримали поранення.

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Повний текст публікації Євгенія Капліна

Минулої ночі і сьогоднішнього дня (мовиться про ніч з 19 на 20 лютого та 20 лютого – 24 канал) під час обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних жителів: села Новогнатівка (14 будинків), села Перемога (4 будинки), села Славне (1 будинок), селища міського типу Южне (1 будинок), села Малинове (1 будинок), селища міського типу Луганське (1 будинок).

З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. 4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення.