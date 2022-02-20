Обстріл здійснили орієнтовно о 21 годині. Попередньо відомо, що гатили з забороненого озброєння.
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Окупанти знову обстріляли населений пункт
Збройні сили України повідомиди, що окупанти здійснили чергову провокацію. Їхня мета – звинуватити українських військових.
Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська,
– заявили в ЗСУ.
Українська сторона пояснила, що загарбники самі:
- підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях;
- здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.
"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації", – пояснили в ЗСУ.
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