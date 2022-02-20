Обстрел осуществили ориентировочно в 21 час. Предварительно известно, что били из запрещенного вооружения.
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Оккупанты снова обстреляли населенный пункт
Вооруженные силы Украины сообщили, что оккупанты совершили очередную провокацию. Их цель – обвинить украинских военных.
Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска,
– заявили в ВСУ.
Украинская сторона объяснила, что захватчики сами:
- взрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях;
- осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов.
"Очевидным является то, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации", – пояснили в ВСУ.
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