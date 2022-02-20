Соответствующую информацию обнародовал постпред Польши в ОБСЕ Адам Халачинский. Об этом политик написал 20 февраля в своем твиттере.

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Польша инициировала заседание ОБСЕ

По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ,
– написал Халачинский.

В частности, политик заверил, что пригласил на него:

  • специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена;
  • главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

Адам Халачинский написал, что решение проблем безопасности – основное задание ОБСЕ.

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Полный текст публикации Адама Халачинского

По требованию Украины Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Я пригласил специального представителя Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.