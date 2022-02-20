Відповідну інформацію оприлюднив постпред Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський. Про це політик написав 20 лютого у своєму твітері.

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Польща ініціювала засідання ОБСЄ

На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ,
– написав Халачинський.

Зокрема політик запевнив, що запросив нам нього:

  • спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена;
  • голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

Адам Халачинський написав, що вирішення проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ.

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Повний текст публікації Адама Халачинського

На вимогу України Польща скликає позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ. Я запросив спеціального представника Мікко Кіннунена та голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.