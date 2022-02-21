Соответствующую информацию сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин. Речь идет о данных по состоянию на вечер 20 февраля.

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Российские вооруженные формирования повредили более 100 домов

С начала эскалации боевых действий, за последние 4 дня (говорится о 17 – 20 февраля – 24 канал), вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории повреждено 104 домовладения мирных жителей,

– написал Каплин.

Также руководитель "Пролиска" написал, что за эти несколько дней 4 человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

В частности, только в ночь с 19 на 20 февраля и за день 20 числа, в результате обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения оккупанты повредили 22 дома мирных жителей. В частности:

14 домов – в селе Новогнатовка;

4 – в деревне Победа;

один – в Славном;

один – в поселке городского типа Южный;

один – в Малиновом;

один – в поселке городского типа Луганское.

Кратко об эскалации на Донбассе

Российские вооруженные формирования с 17 февраля начали агрессивно обстреливать украинские позиции и населенные пункты. В частности, боевики попали в помещение детского сада, где было 20 детей и персонал. К сожалению, три работника получили контузию.

Также снаряды прилетели на территорию школы в поселке городского типа Врубовка и другие объекты инфраструктуры, населенные пункты.

В течение 17 февраля пророссийские боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня.

Ситуация ухудшилась 18-20 февраля, ведь боевики 66, 136 и 80 раз соответственно нарушали тишину.

К сожалению, 19 февраля на Донбассе погибли 2 военных, еще 4 – получили ранения.

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Полный текст публикации Евгения Каплина

Прошлой ночью и сегодняшнего дня (говорится о ночи с 19 на 20 февраля и 20 февраля – 24 канал) во время обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения было повреждено 22 дома мирных жителей: села Новогнатовка (14 домов), села Победа (4 дома), села Славное (1 дом), поселка городского типа Южный (1 дом), села Малиновое (1 дом), поселка городского типа Луганское (1 дом).

С начала эскалации боевых действий, за последние 4 дня, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 104 домовладения мирных жителей. 4 человека получили контузии и минно-взрывные ранения.