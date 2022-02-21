Про захист українських військових та партнерів Ллойд Остін не сказав нічого.

Важливо За однієї умови: у Байдена погодились зустрітись з Путіним

За словами глави Пентагону, США не мають намір розгортати сили в Україні.

Ми зробимо все можливе для захисту наших військовослужбовців і польських партнерів, щоб не було поширення (війни – 24 канал) через кордони. Це те, за чим ми слідкуватимемо. Ми будемо уважні, щоб гарантувати прийняття правильних кроків для запобігання цьому,

– сказав міністр.

Як США допомагає боротися з російською агресією

Про можливе вторгнення Росії в Україну почали говорити ще з осені 2021 року. Саме тоді Росія почала нарощувати свої війська на українському кордоні. Джо Байден неодноразово у спілкуванні і з Володимиром Путіним, і з Володимиром Зеленським висловлював підтримку суверенітету України.

На тлі реальної загрози вторгнення США передали нашій країні чимало озброєння, а також грошову допомогу для стабілізації української економіки. До того ж, за словами очільника США, Штати разом з партнерами готові накласти санкції на Росію. Щоправда, станеться це вже після вторгнення.

Актуально Санкції не будуть потрібні, коли почнеться бомбардування, – Зеленський про зволікання Заходу

Байден застеріг Путіна від нападу на Україну: дивіться відео