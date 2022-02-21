О защите украинских военных и партнеров Ллойд Остин не сказал ничего.

Важно При одном условии: у Байдена согласились встретиться с Путиным

По словам главы Пентагона, США не намерены разворачивать силы в Украине.

Мы сделаем все возможное для защиты наших военнослужащих и польских партнеров, чтобы не было распространения (войны – 24 канал) через границы. Это то, за чем мы будем следить. Мы будем внимательны, чтобы гарантировать принятие правильных шагов для предотвращения этого,

– сказал министр.

Как США помогает бороться с российской агрессией

О возможном вторжении России в Украину начали говорить еще с осени 2021 года. Именно тогда Россия начала наращивать свои войска на украинской границе. Джо Байден неоднократно в общении и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским выражал поддержку суверенитету Украины.

На фоне реальной угрозы вторжения США передали нашей стране немало вооружения, а также денежную помощь для стабилизации украинской экономики. К тому же, по словам главы США, Штаты вместе с партнерами готовы наложить санкции на Россию. Правда, произойдет это уже после вторжения.

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