СМИ показали фото частной компании Maxar – она уже долгое время отслеживает перемещение войск России вблизи Украины. На этот раз новые развертывания были замечены к северо-западу от Белгорода и возле Солоты и Валуек в Белгородской области.

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Новые развертывания – в 35 километрах от границы

Эти территории расположены в 30 – 40 километрах от украинской границы.

Эта новая деятельность представляет собой изменение схемы развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательного оборудования). До недавнего времени большинство из них в основном располагались возле военных гарнизонов и полигонов.

– рассказали в Maxar.

Изображения показывают, что лагеря или площадки, где располагались значительные военные силы 13 февраля, сейчас относительно пустые.

Большинство боевых подразделений и вспомогательного оборудования в Солоте отошли и по всему району видны транспортные средства и некоторые колонны бронетехники.

Некоторая техника была также развернута восточнее соседних Валуйков на поле примерно в 15 километрах севернее границы с Украиной.

Ряд новых полевых развертываний также наблюдается северо-западнее Белгорода, при этом значительная часть техники и войск расположена в лесистых районах или поблизости.

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Войска России у границы Украины: коротко

СМИ ранее сообщили, что возле границ Украины сейчас сконцентрировано около 75% боевых подразделений вооруженных сил России.

Москва развернула 120 из 160 батальонно-тактических групп.

Источники в американской администрации также сообщали, что, по оценкам Вашингтона, против Украины развернули около 35 из 50 российских батальонов противовоздушной обороны.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки.

Спутники зафиксировали новые развертывания войск России возле украинской границы: видео