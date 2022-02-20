Об этом свидетельствуют данные разведки США, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, войска расположены в 60 километрах от линии разграничения.

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Несмотря на то, что такие цифры составляют около 75% основных боевых подразделений России, это меньше половины от общего числа российских войск,

– сказал чиновник.

Американский чиновник также сообщил, что по оценкам Соединенных Штатов против Украины развернули около 35 из 50 российских батальонов противовоздушной обороны.

Он добавил, что расположение "чрезвычайно необычное", и поэтому, по мнению США, Россия готова к атаке.

Обратите внимание! Джо Байден считает, что вероятность вторжения России в Украину остается высокой. Он предупредил, что Москва может прибегнуть к акции провокационного характера.

Украина готова дать отпор России

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Россия готовится к провокации – смотрите видео