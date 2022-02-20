Об этом свидетельствуют данные разведки США, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, войска расположены в 60 километрах от линии разграничения.
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Несмотря на то, что такие цифры составляют около 75% основных боевых подразделений России, это меньше половины от общего числа российских войск,
– сказал чиновник.
Американский чиновник также сообщил, что по оценкам Соединенных Штатов против Украины развернули около 35 из 50 российских батальонов противовоздушной обороны.
Он добавил, что расположение "чрезвычайно необычное", и поэтому, по мнению США, Россия готова к атаке.
Украина готова дать отпор России
- Алексей Резников подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовы дать отпор России. Министр обороны сказал, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки.
- Борис Джонсон поддержал Украину. Он заявил, что страна-агрессор рискует потерять все, если пойдет в наступление. По его словам, российские матери будут плакать по своим сыновьям.
- Валерий Залужный отметил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
- Курт Волкер заявил, что в Украине 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия решится напасть, то Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.