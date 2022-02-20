Про це свідчать дані розвідки США, пише CNN з посиланням на американського чиновника. За словами співрозмовника, війська розташовані на відстані 60 кілометрів від лінії розмежування.

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Попри те, що такі цифри становлять близько 75% основних бойових підрозділів Росії, це менше за половину від загальної кількості російських військ,

– сказав посадовець.

Американський чиновник також повідомив, що за оцінками Сполучених Штатів, проти України розгорнули близько 35 із 50 російських батальйонів протиповітряної оборони.

Він додав, що розташування "надзвичайно незвичне", і тому, на думку США, Росія готова до атаки.

Зверніть увагу! Джо Байден вважає, що ймовірність вторгнення Росії в Україну залишається високою. Він попередив, що Москва може вдатися до акції провокативного характеру.

Україна готова дати відсіч Росії

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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