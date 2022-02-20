Про це свідчать дані розвідки США, пише CNN з посиланням на американського чиновника. За словами співрозмовника, війська розташовані на відстані 60 кілометрів від лінії розмежування.
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Попри те, що такі цифри становлять близько 75% основних бойових підрозділів Росії, це менше за половину від загальної кількості російських військ,
– сказав посадовець.
Американський чиновник також повідомив, що за оцінками Сполучених Штатів, проти України розгорнули близько 35 із 50 російських батальйонів протиповітряної оборони.
Він додав, що розташування "надзвичайно незвичне", і тому, на думку США, Росія готова до атаки.
Україна готова дати відсіч Росії
- Олексій Резніков наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч Росії. Міністр оборони вказав, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки.
- Борис Джонсон потужно підтримав Україну. Він заявив, що країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде в наступ. За його словами, російські матері будуть плакати за своїми синами.
- Валерій Залужний зауважив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
- Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових та 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.
- Президент Володимир Зеленський вказав, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України.