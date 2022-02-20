Відповідну заяву зробив Ентоні Блінкен. Це трапилось 20 лютого.
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Блінкен розповів про ймовірну відповідь Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, що відповідь Заходу може бути і на нинішню ситуацію "середнього кипіння" навколо України.
Сценарій, у якому Росія залишає ситуацію на низькому чи середньому рівні кипіння, відповідь буде і на це,
– пояснив політик.
Блінкен запевнив, що Штати навіть не розглядають варіант "уступлення територій", щоб припинити війну. Зокрема політик запевнив, що Штати не мають наміру визнавати входження:
- Криму до складу Росії;
- або ж приймати будь-які подібні рішення щодо Донбасу.
Зокрема, відповідаючи на питання, чи допускають США можливість визнання возз'єднання Криму з Росією або будь-яких "інших територій на Сході України" для запобігання військовому конфлікту, він відповів: "Ні".
Коли Ентоні Блінкена попрохали уточнити, він сказав, що тема не обговорюється, а його слова правильні.
До речі, держсекретар США пояснив, що Штати розширять допомогу Україні у випадку нового нападу Росії. Зокрема й військову допомогу.
Коротко про останні новини щодо ймовірного нападу Кремля
- Протягом декількох останніх днів Росія загострює ситуацію на Донбасі. Так, 17 лютого бойовики 60 разів порушили тишу, 18 лютого – 66, 19 лютого – 136.
- Дії проросійських бойовиків призвели до пошкодження дитячого садочка в Станиці Луганській, ледь не постраждала школа. Також поранення отримали мирні жителі та військові. На жаль, двоє військовослужбовців загинули.
- Водночас Росія та Білорусь заявила про продовження військових навчань, які мали завершитись 20 лютого. Нібито причина продовження – наростання військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі.
- Натомість Олексій Резніков заявив, що продовження навчань було передбачуваним.
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