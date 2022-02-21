Поводом для возникновения такого вопроса стали недавние военные учения "армии Приднестровья". Их, напомним, внезапно провели 19 февраля.

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Нападение из Приднестровья – "несерьезный сценарий"

Глава Минобороны Алексей Резников не считает возможное нападение войск России со стороны Приднестровья (это регион Молдовы, называющий себя отдельной республикой, а фактически контролируемый Россией) серьезным сценарием.

Приднестровье – это не серьезный сценарий. Потому что там и Молдова, давно ждущая возможности восстановить свою территориальную целостность,

– сказал по этому поводу украинский министр.

И добавил, что военные учения, организованные в Приднестровье 19 февраля – "это фарс, который используется как элемент информационной войны".

Обратите внимание, Резников также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы держать удар с любой стороны: "У нас все боевые части в боевой готовности. Стратегические запасы готовы: топливо и патроны. У нас нет никакой неожиданности".

Напомним:

19 февраля в Приднестровье "неожиданно" решили провести военные учения. На стрельбы вывели тяжелую технику и похвастались ее фотографиями.

Регион граничит с Украиной, так что "неожиданность" учений имеет вполне логичное объяснение: Кремль продолжает нагнетать ситуацию вокруг украинских границ.

Молдова тем временем продолжает требовать вывода российских войск из Приднестровья, но Кремль принципиально этого делать не собирается.