Поводом для возникновения такого вопроса стали недавние военные учения "армии Приднестровья". Их, напомним, внезапно провели 19 февраля.

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Нападение из Приднестровья – "несерьезный сценарий"

Глава Минобороны Алексей Резников не считает возможное нападение войск России со стороны Приднестровья (это регион Молдовы, называющий себя отдельной республикой, а фактически контролируемый Россией) серьезным сценарием.

Приднестровье – это не серьезный сценарий. Потому что там и Молдова, давно ждущая возможности восстановить свою территориальную целостность,
– сказал по этому поводу украинский министр.

И добавил, что военные учения, организованные в Приднестровье 19 февраля – "это фарс, который используется как элемент информационной войны".

Напомним:

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