О планах России пишет американское издание CBS News, ссылаясь на своего военного корреспондента Дэвида Мартина. В свою очередь министр обороны отрицал подготовку к нападению.

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Россия не создала ударной группировки

Сегодня (20 февраля – 24 канал), по состоянию на этот час, ударная группировка со стороны России ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что будет завтра или послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно,

– подчеркнул Алексей Резников.

В то же время глава Минобороны пояснил, что развертывать ударную группировку страна-агрессор может и неделю, а может и месяц. По его словам, зависит от того, каков план в голове у Путина.

"Любое формирование ударной группировки будет зафиксировано данными нашей разведки и разведки наших партнеров. Мы абсолютно сознательно оцениваем все риски и все угрозы. Вооруженные силы Украины вместе со всем украинским народом готовы к сопротивлению и к встрече", – подытожил министр обороны.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Войска России возле Украины

Миллиардер Ричард Бренсон подчеркнул, что мир должен поддержать Украину в борьбе против России.

Американское издание CNN пишет, что, согласно разведданным Соединенных Штатов, недалеко от границ Украины сконцентрированы около 75% обычных вооруженных сил России.

Возле У линии разграничения с нашим государством Польша и США начали военные учения.

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