Здесь важно понимать, напоминает 24 канал, что Приднестровье является частью Молдовы. Однако считает себя независимым, а на его территории удобно расположились российские войска.

Кстати, еще 15 февраля Американцев призвали срочно уехать из Беларуси и Приднестровья

Регион граничит с Украиной, так что "неожиданность" учений имеет вполне логичное объяснение: Кремль продолжает нагнетать ситуацию вокруг украинских границ.

Военные учения с тяжелой техникой внезапно провели в Приднестровье

В непризнанной ПМР ("Приднестровская Молдавская Республика" – территория Молдовы, которая называет себя независимой, а фактически находится под контролем России) 19 февраля провели боевое слаживание военных. Причем с применением тяжелой бронетехники (в частности БТР).

На сайте "минобороны ПМР" даже похвастались фотографиями с места событий – чтобы их точно увидели.

Формально цель учений приднестровская администрация не сообщила. Однако на фоне стягивания Россией войск к украинской границе такая цель достаточно очевидна – создание еще одной точки нагнетания у территории Украины.

Неожиданные военные учения в регионе Приднестровья: смотрите фото местного "минобороны"

Обратите внимание: почти месяц назад, 27 января, президент Молдовы Майя Санду заявила об очень высоком риске войны в регионе и призвала граждан своей страны быть готовыми, но не паниковать.



Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы.

Следует знать: