Об учебе рассказал рупор Кремля Дмитрий Песков, сообщает 24 канал. В минобороны России уверяют, что мероприятия носят плановый характер.

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Отрабатывают и применение ядерного оружия

Песков подчеркнул, что это – финальная часть обучения сил стратегического сдерживания "Гром-2022".

Какие силы и средства участвуют в маневрах:

  • Воздушно-космические силы,
  • Южного военного округа,
  • ракетные войска стратегического назначения,
  • Северный и Черноморский флоты.

Как сообщает Интерфакс, министр обороны Сергей Шойгу, на учениях 19 февраля отрабатывают и использование ядерного оружия. Об этом Шойгу доложил лично Владимиру Путину.

Сегодня под вашим руководством проводится обучение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления во время проведения операции стратегических наступательных сил.
– заявил Шойгу.

Принять участие в учениях Лукашенко предложил сам Путин

Отметим, что присоединиться к мероприятию Александру Лукашенко предложил глава Кремля. Мол, это будет возможность поговорить о ситуации в регионе, а также оценить военное сотрудничество.

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В Кремле рассказали о ходе учений

В Кремле уже успели отчитаться о ходе так называемых "учений" и не упустили возможности похвастаться успехами.

  • Провели пуски гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал".
  • Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" из морских и наземных мишеней.
  • На полигоне "Капустин Яр" произведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер".
  • С "Плесецкого" произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на Камчатке.
  • Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные из стратегических ракетоносцев далекой авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура".
  • С Баренцева моря из атомного подводного крейсера "Карелия" осуществлен запуск баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура".

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