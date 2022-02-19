Про навчання розповів рупор Кремля Дмитро Пєсков, інформує 24 канал. У міноборони Росії запевняють, що заходи мають плановий характер.

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Відпрацьовують і застосування ядерної зброї

Пєсков наголосив, що це – фінальна частина навчання сил стратегічного стримування "Гром-2022".

Які сили та засоби беруть участь в маневрах:

Повітряно-космічних сил,

Південного військового округу,

ракетні війська стратегічного призначення,

Північного та Чорноморського флотів.

Як інформує Интерфакс, міністр оборони Сергій Шойгу, на навчаннях 19 лютого відпрацьовують і використання ядерної зброї. Про це Шойгу доповів особисто Володимиру Путіну.

Сьогодні під вашим керівництвом проводиться навчання сил стратегічного стримування, на якому будуть відпрацьовані питання управління ядерною зброєю та зброєю підвищеної потенційної небезпеки в єдиному контурі управління під час проведення операції стратегічних наступальних сил,

– заявив Шойгу.

Взяти участь у навчаннях Лукашенкові запропонував сам Путін

Зазначимо, що доєднатись до заходу Олександру Лукашенкові запропонував глава Кремля. Мовляв, це буде нагода поговорити про ситуацію в регіоні, а також оцінити воєнне співробітництво.

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У Кремлі розповіли про перебіг навчань

У Кремлі вже встигли відзвітувати про перебіг так званих "навчань" і не оминули нагоди похвалитись успіхами.

Провели пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинжал".

Кораблі та підводні човни Північного та Чорноморського флотів виконали пуски крилатих ракет "Калібр" та гіперзвукової ракети "Циркон" з морських і наземних мішеней.

та гіперзвукової ракети з морських і наземних мішеней. На полігоні "Капустін Яр" проведено практичний пуск крилатої ракети наземного базування "Іскандер".

З "Плесецька" здійснено запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" по полігону "Кура" на Камчатці.

по полігону "Кура" на Камчатці. Крилаті ракети повітряного базування , випущені зі стратегічних ракетоносців далекої авіації Ту-95МС, вразили цілі на полігоні "Пембой" і "Кура".

, випущені зі стратегічних ракетоносців далекої авіації Ту-95МС, вразили цілі на полігоні "Пембой" і "Кура". З Баренцового моря з атомного підводного крейсера "Карелія" здійснено запуск балістичної ракети "Синева" по полігону "Кура".

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Загроза російського вторгнення: коротко

Росія цинічно проводить так звані "навчання" у час, коли біля українського кордону зібрались, за оцінками США, від 170 до 190 тисяч російських військових.

Президент Джо Байден 18 лютого виступив з терміновим зверненням. Він запевнив, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення.

Проте глава Білого дому все-таки дає шанс дипломатії.

В Офісі Президента України запевнили, що готові використати цей шанс.