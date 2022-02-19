Генеральный секретарь НАТО отметил, что риск конфликта очень высок, однако Североатлантический альянс пытается найти дипломатическое решение. Об этом он сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, информирует 24 канал.
Читайте также В случае новой агрессии РФ санкции ЕС будут касаться энергетического сектора, – глава Еврокомиссии
Мы используем все ресурсы, чтобы помочь Украине. Это будет самый первый важный шаг, чтобы найти мирное решение. России еще не поздно отступить, прекратить подготовку к войне и нарабатывать мирные решения,
– сказал Йенс Столтенберг.
Политик подчеркнул, что НАТО готово участвовать в существенном расширенном диалоге с Москвой. Готово прилагать усилия, чтобы обеспечить надлежащую безопасность для всех государств Европы.
Генеральный секретарь добавил, что Альянс не планирует атаковать, но будет защищать европейские ценности.
Украина готова дать отпор России
- Джо Байден заявил, что Путин все же нападет на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют разведанные.
- Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится напасть, Киев сделает так, чтобы она заплатила очень высокую цену за свои действия.
- Владимир Зеленский 13 февраля отметил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.