Борьба напоказ

Путин прекрасно понимает, что с ним никто бороться не хочет. Всех устраивает плохая стабильность. Но он пытается улучшить эту стабильность для себя, пытается повлиять на ситуацию в своих интересах.

Важно Путина поставили на грань столкновения с США и всеми странами НАТО

Обратите внимание! Вопрос дискуссии о нерасширении НАТО – это, во-первых, инструмент присутствия Путина на международной арене, некоторый способ выхода из изоляции.

Затем – это обвинение, которое, конечно, не основано на реальности. Не НАТО пытается продвигаться на Восток. А восточные государства, такие, как Польша, Украина. Они хотят больше безопасности и поэтому стремятся в НАТО.



Владимир Путин боится, что россияне захотят такого же уровня жизни, как в странах-членах НАТО / Фото Getty Images

Страшный сон Путина

Следовательно, Путин вообще не боится никакого НАТО. А то, что Украина, Молдова, страны Балтии успешно развиваются как демократические, ориентированные на Запад государства, – это его волнует. Потому что граждане России видят и могут сравнивать экономическое положение.

Я помню 1992 – 1993 год, когда в Эстонии пенсию не платили вообще никакую. Потому что бюджета не было никакого, еще не начали собирать налоги, не было достаточного законодательства.

Стоит внимания Удастся ли Путину запугать НАТО

Сколько разговоров было об этом – что вот, счастливые российские пенсионеры, которые живут в Ивангороде, получают пенсию 200 долларов. Тогда еще курс был хороший – 30, по-моему.

Завидовали действительно, но постепенно ситуация изменилась. Путин боится, конечно, больше соседних государств, чем НАТО.

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