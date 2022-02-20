Тут важливо розуміти, нагадує 24 канал, що Придністров'я є частиною Молдови. А проте вважає себе незалежним, а на його території зручно розташувалися російські війська.
До слова, ще 15 лютого Американців закликали терміново виїхати з Білорусі та Придністров'я
Регіон межує з Україною, тож "несподіваність" навчань має цілком логічне пояснення: Кремль продовжує нагнітати ситуацію навколо українських кордонів.
Військові навчання з важкою технікою раптово провели у Придністров'ї
У невизнаній ПМР ("Придністровська Молдавська Республіка" – територія Молдови, яка себе називає незалежною, а фактично перебуває під контролем Росії) 19 лютого провели бойове злагодження військових. Причому зі застосуванням важкої бронетехніки (зокрема, БТР).
На сайті "міноборони ПМР" навіть похвалилися фотографіями з місця подій – щоб їх точно побачили.
Формально про мету навчання придністровська адміністрація не повідомила. А проте на тлі стягування Росією військ до українського кордону така мета є доволі очевидною – створення ще однієї точки нагнітання біля України.
Несподівані військові навчання у регіоні Придністров'я: дивіться фото місцевого "міноборони"
Варто знати:
- Путін дав старт навчанням з балістичними ракетами: відпрацьовують і застосування ядерної зброї.
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Тим часом в Україні: СБУ проводить контрдиверсійні навчання на Харківщині – дивіться відео