Приводом до постання такого питання стали нещодавні військові навчання "армії Придністров'я". Їх, нагадаємо, раптово провели 19 лютого.
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Напад із Придністров'я – "несерйозний сценарій"
Глава Міноборони Олексій Резніков не вважає можливий напад військ Росії з боку Придністров’я (це регіон Молдови, який називає себе окремою республікою, а фактично контрольований Росією) серйозним сценарієм.
Придністров’я – це не серйозний сценарій. Тому що там і Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність,
– сказав із цього приводу український міністр.
І додав, що військові навчання, які організували у Придністров’ї 19 лютого – "це фарс, який використовують як елемент інформаційної війни".
Нагадаємо:
- 19 лютого у Придністров'ї "несподівано" вирішили провести військові навчання. На стрільби вивели важку техніку і похвалилися її світлинами.
- Регіон межує з Україною, тож "несподіваність" навчань має цілком логічне пояснення: Кремль продовжує нагнітати ситуацію навколо українських кордонів.
- Молдова ж тим часом продовжує вимагати виведення російських військ із Придністров’я, але Кремль принципово цього робити не збирається.
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