Об этом Резников сообщил во время брифинга в Киеве, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что не верит в возможность захвата столицы Украины.
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Главная задача России – угрожать и пугать
Глава Минобороны отметил, что, по данным Украины, в Беларуси 9 тысяч представителей вооруженных сил России, а также техника, оборудование, включая ракетное вооружение.
Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны – простите, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения – да, это работает,
– рассказал Резников.
Резников отметил, что 20 февраля написал министру обороны Беларуси Виктору Хренину. Украинский чиновник говорит, что попросил о телефонном разговоре, чтобы спросить, почему так называемые "учения" продолжаются.
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Что известно о продлении "учений" в Беларуси:
- Совместные учения России и Беларуси "Союзная решительность-2022" должны были завершиться 20 февраля.
- Однако Путин и Лукашенко объявили о продлении мер. Мол, из-за ситуации на Донбассе.
- Совместные военные учения будто бы теперь будут посвящены "обороне" России и Беларуси.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что продление учений России и Беларуси свидетельствует о подготовке к вторжению.