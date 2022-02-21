Про це Резніков повідомив під час брифінгу у Києві, інформує 24 канал. Він наголосив, що не вірить у можливість захоплення столиці України.
До теми Для можливого вторгнення: Резніков про реакцію України на легітимізацію так званих "республік"
Головне завдання Росії – погрожувати та лякати
Глава Міноборони зазначив, що, за даними України, у Білорусі 9 тисяч представників збройних сил Росії, а також техніка, обладнання, включаючи ракетне озброєння.
Але я хочу сказати, що такого контингенту, як хтось розповідає, що буде напад на Київ із білоруської сторони – вибачте мені, це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію нібито оточення – так, це працює,
– розповів Резніков.
Резніков зазначив, що 20 лютого написав міністру оборони Білорусі Віктору Хрєніну. Український урядовець каже, що попросив про телефонну розмову, аби спитати, чому так звані "навчання" тривають.
Читайте також У Білорусі заявили, що з Росією створюють військове угруповання, щоб "дати відсіч"
Що відомо про продовження "навчань" у Білорусі:
- Спільні навчання Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022" мали завершитись 20 лютого.
- Проте Путін та Лукашенко оголосили про продовження заходів. Мовляв, через ситуацію на Донбасі.
- Спільні військові навчання нібито тепер будуть присвячені "обороні" Росії та Білорусі.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що продовження навчань Росії й Білорусі свідчить про підготовку до вторгнення.