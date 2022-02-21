Про це Резніков повідомив під час брифінгу у Києві, інформує 24 канал. Він наголосив, що не вірить у можливість захоплення столиці України.

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Головне завдання Росії – погрожувати та лякати

Глава Міноборони зазначив, що, за даними України, у Білорусі 9 тисяч представників збройних сил Росії, а також техніка, обладнання, включаючи ракетне озброєння.

Але я хочу сказати, що такого контингенту, як хтось розповідає, що буде напад на Київ із білоруської сторони – вибачте мені, це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію нібито оточення – так, це працює,

– розповів Резніков.

Резніков зазначив, що 20 лютого написав міністру оборони Білорусі Віктору Хрєніну. Український урядовець каже, що попросив про телефонну розмову, аби спитати, чому так звані "навчання" тривають.

Зверніть увагу! Резніков наголосив, що продовження спільних навчань Росії та Білорусі не стало сюрпризом. Частину військових "стягнули" з дальніх округів, отож не сподівались, що їх рано відведуть.

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Що відомо про продовження "навчань" у Білорусі: