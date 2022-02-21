Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з главою Мінкультури Олександром Ткаченком, інформує 24 канал. Вторгнення може після цього відбутись шляхом "введення так званих миротворців".

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Реакція міжнародної спільноти буде дуже жорсткою

Все дуже просто, зрозуміло, але я переконаний, що міжнародна спільнота вводитиме жорсткий санкційний режим і матиме на це повне право. Для того, щоб ввести війська, вони (Росія – 24 канал) мають визначитись, що вводять їх на територію України,

– зазначив Резніков.

При цьому Резніков наголосив, що часто чує, що він начебто применшує загрозу, що чатує біля українських кордонів. Проте наголосив міністр, він покладається на інформацію, яка надходить від українських військових, передусім мовиться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нападу 16 лютого не було, бо не було готовності

Саме тому, запевнив Резніков, нападу 16 лютого не було, як і казала Україна, бо українські військові не бачили відповідної готовності противника.

Проте це не означає, що, якщо вони приймуть рішення в Кремлі, вони не зможуть цього зробити. Зможуть. Може бути такий план, він навіть вже написаний. Проте я переконаний, що маневри для дипломатичного вирішення і нерозв'язання великомасштабної війни є,

– наголосив міністр оборони.

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Що відомо про можливе визнання Росією "республік" бойовиків

15 лютого Держдума Росії звернулась з пропозицією до президента Путіна з проханням легалізувати утворення луганських та донецьких бойовиків.

Ініціатива надійшла від комуністів.

Сам Путін на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запевнив, що, мовляв, так депутати дослухаються до думки своїх виборців.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків.

У ЄС та НАТО ініціативу Держдуми засудили.