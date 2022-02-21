Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников на совместном брифинге с главой Минкультуры Александром Ткаченко, передает 24 канал. Вторжение может после этого состояться путем "введения так называемых миротворцев".

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Реакция международного сообщества будет очень жесткой

Все очень просто, разумеется, но я убежден, что международное сообщество будет вводить жесткий санкционный режим и будет иметь на это полное право. Для того чтобы ввести войска, они (Россия – 24 канал) должны определиться, что вводят их на территорию Украины,

– отметил Резников.

При этом Резников подчеркнул, что часто слышит, что он якобы преуменьшает угрозу, которая подстерегает возле украинских границ. Однако, подчеркнул министр, он полагается на информацию, которая поступает от украинских военных, прежде всего, речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Нападения 16 февраля не было, потому что не было готовности

Именно поэтому, заверил Резников, нападения 16 февраля не было, как и говорила Украина, потому что украинские военные не видели соответствующей готовности противника.

Однако это не значит, что если они примут решение в Кремле, они не смогут этого сделать. Смогут. Может быть такой план, он даже написан. Однако я убежден, что маневры для дипломатического решения и неразрешения крупномасштабной войны есть,

– подчеркнул министр обороны.

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Что известно о возможном признании Россией "республик" боевиков

15 февраля Госдума России обратилась с предложением к президенту Путину с просьбой легализовать образования луганских и донецких боевиков.

Инициатива поступила от коммунистов.

Сам Путин на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем заверил, что мол, так депутаты прислушиваются к мнению своих избирателей.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий.

В ЕС и НАТО инициативу Госдумы осудили.

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