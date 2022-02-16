Президент підписав стратегію 16 лютого. У ній йдеться про те, що Росія продовжує гібридну війну проти України, застосовуючи політичні, економічні, інформаційно-психологічні засоби та кібератаки. А діяльність окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму може загрожувати державній безпеці.

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію держбезпеки

У документі зазначено, що деструктивна пропаганда за кордоном і всередині країни розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Поточний стан системи стратегічних комунікацій ускладнює нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії Росії.

Крім того, у стратегії мовиться про контроль, який олігархи встановили над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки, зокрема, через вплив на політичні інститути та процеси.

Державна політика спрямована на своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам держбезпеці, припинення розвідувальних, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на держбезпеку,

– йдеться в документі.

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