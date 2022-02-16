Інформація про внесення змін наводиться на сайті страхової асоціації Lloyds Market Association з посиланням на голову морського та авіаційного відділу LMA Ніла Робертса.

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Згідно з циркуляром Лондонського об'єднаного військового комітету зі страхування морських військових ризиків, води у Чорному та Азовському морях тепер входять у райони, де можливі:

війна;

піратство;

тероризм;

пов'язані з ними небезпеки.

Перебування у списку Listed Areas нових включених зон може тривати роками. Це теж вимагатиме коригування при виконанні договорів страхового захисту з полісів морського страхування.



Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків / Фото LMA

Блокування Чорного та Азовських морів

Росія 10 лютого повідомила про закриття районів Чорного та Азовського морів для "навчань". У Міністерстві закордонних справ висловили через такі дії рішучий протест.

Своєю чергою у посольстві США в Україні заявили, що Кремль веде економічну війну. Під виглядом військових навчань країна-агресорка обмежує морський суверенітет України.

Під час зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Росія заявила, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. Скасування підтвердили й у ДПСУ.

У Міністерстві інфраструктури також наголосили, що блокади чорноморських портів немає. У морі визначили коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти.

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