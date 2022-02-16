Информация о внесении изменений приводится на сайте страховой ассоциации Lloyds Market Association со ссылкой на главу морского и авиационного отдела LMA Нила Робертса.

Читайте также Украина советует авиакомпаниям избегать полетов над Черным морем

Согласно циркуляру Лондонского объединенного военного комитета по страхованию морских военных рисков, воды в Черном и Азовском морях теперь входят в районы, где возможны:

война;

пиратство;

терроризм;

связанные с ними опасности.

Нахождение в списке Listed Areas новых включенных зон может длиться годами. Это также потребует корректировки при выполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования.

Воды Черного и Азовского морей включили в перечень зон военных рисков / Фото LMA

Блокировка Черного и Азовского морей

Россия 10 февраля сообщила о закрытии районов Черного и Азовского морей для "учений". В Министерстве иностранных дел выразили из-за таких действий решительный протест.

В свою очередь в посольстве США в Украине заявили, что Кремль ведет экономическую войну. Под видом военных учений страна-агрессор ограничивает морской суверенитет Украины.

Во время встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" Россия заявила, что не будет блокировать акватории Черного и Азовского морей. Отмену подтвердили и в ГПСУ.

В Министерстве инфраструктуры также подчеркнули, что блокады черноморских портов нет. В море определили коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты.

Это может заинтересовать – в Черное море вошли корабли России: смотрите видео