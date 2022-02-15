Суда проходят по специальному коридору

Корабли ГУ "Госгидрография" в рекордные сроки провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили, что морской коридор безопасен для судоходства.

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Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию, мы не допустили блокировки работы черноморских портов Украины. Определенный коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу,

– рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что за прошедшие сутки фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство кораблей придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, минуя зону незаконных военных учений России.

Чтобы помочь капитанам надежно прокладывать маршрут судна, ведомство вскоре сделает навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре.

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Текст публикации Мининфраструктуры в фейсбуке:

Украина предотвратила блокаду Черноморских портов

Определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина подтверждена на уровне 15 – 22,5 метра.

Специальные суда ГУ "Госгидрография" в рекордные сроки провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой.

"За минувшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор в обход зоны незаконных военных учений РФ", – подчеркнул Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Оперативная информация по результатам гидрографических работ ГУ "Госгидрография" уже объявлена ​​в прибрежных предупреждениях Украины и будет опубликована в сообщениях мореплавателей.

В целях помощи капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре. Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора.