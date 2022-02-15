Новость сообщил Андрей Ставницер – совладелец и СЭО порта TIS, партнер инвестиционной компании SD Capital. Он заявил, что балкер MV Melia стал первым судном класса Panamax, успешно прошедшим дополнительным коридором.
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Хр*н вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в порт "Южный" по обходному маршруту прошел балкер MV Melia, с осадкой 12,85 метра,
– заявил Ставницер.
Он также подтвердил, что в Министерстве инфраструктуры нашли новые глубоководные пути. Официальное сообщение Госгидрография выпустит в ближайшее время. Порты могут работать в штатном режиме.
Заявление министра инфраструктуры
- Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины – заявил, что о блокаде портов в Черном море пока речь не идет.
- В то же время рекомендации по безопасному заходу в порты Одесского залива до сих пор действуют.
- Кубраков подчеркнул, что украинское небо открыто, а порты в Черном море работают в штатном режиме.
- Кроме того, министр подтвердил: балкер MV Melia прошел из зернового терминала Neptune к порту Южный по новому коридору
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Пост Stavnitser Andrey:
Хр*н вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в порт "Южный" по обходному маршруту прошел балкер MV Melia, с осадкой 12,85 метра.
В ближайшее время Госгидрография выпустит официальное уведомление о том, что подтвердили глубины 15+ и порты могут работать в штатном режиме.
Сейчас нам приходится много разговаривать со своими международными партнерами и убеждать их, что ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков. Спасибо Cargill, что доверяете нашему общему опыту и верите в Украину.