Новину повідомив Андрій Ставніцер – співвласник та СЕО порту TIS, партнер інвестиційної компанії SD Capital. Він заявив, що балкер MV Melia став першим судном класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором.

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Хр*н вам, а не блокаду українських портів. Прямо зараз із зернового терміналу Neptune в порту "Південний" обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia, з осадкою 12,85 метра,

– заявив Ставніцер.

Він також підтвердив, що у Міністерстві інфраструктури знайшло нові глибоководні шляхи. Офіційне повідомлення Держгідрографія випустить вже найближчим часом. Порти можуть працювати у штатному режимі.

Заява міністра інфраструктури

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України – заявив, що про блокаду портів у Чорному морі наразі не мовиться.

Водночас рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки – досі чинні.

Кубраков наголосив, що українське небо – відкрите, а порти у Чорному морі працюють у штатному режимі.

Окрім того, міністр підтвердив: балкер MV Melia пройшов з зернового терміналу Neptune у порту Південний новим коридором.

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Допис Stavnitser Andrey:

Хр*н вам, а не блокаду українських портів. Прямо зараз із зернового терміналу Neptune в порту "Південний" обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia, з осадкою 12,85 метра.

Найближчим часом Держгідрографія випустить офіційне повідомлення про те, що підтвердили глибини 15+ і порти можуть працювати в штатному режимі.

Зараз нам багато доводиться розмовляти зі своїми міжнародними партнерами та переконувати їх, що ситуація зсередини набагато краща, ніж може здатися із заголовків. Дякую, Cargill, що довіряєте нашому спільному досвіду та вірите в Україну.