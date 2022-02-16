Зеленський зауважив, що наразі українська сторона реагує на ті реалії, які є. Водночас жодного відводу російських військ не фіксують.
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За словами Зеленського, якщо Росія відведе сили, це побачать усі, а не лише військові чи розвідники.
Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років,
– заявив Зеленський.
У НАТО майже не бачать ознак деескалації
- Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні наразі не фіксують. Жодного відведення сил досі не побачили.
- Водночас, за словами Столтенберга, заяви Москви 15 лютого надають підстави для обережного оптимізму.
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