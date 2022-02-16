Зеленский отметил, что пока украинская сторона реагирует на те реалии, которые есть. В то же время ни одного отвода российских войск не фиксируют.
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По словам Зеленского, если Россия отведет силы, это увидят все, а не только военные или разведчики.
Относительно угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет,
– заявил Зеленский.
В НАТО почти не видят признаков деэскалации
- Йенс Столтенберг генсек НАТО заявил, что признаков деэскалации со стороны России на украинской границе пока не фиксируют. Никакого отвода сил до сих пор не увидели.
- В то же время, по словам Столтенберга, заявления Москвы 15 февраля предоставляют основания для осторожного оптимизма.
Что предшествовало
Российские СМИ 15 февраля объявили о завершении части военных учений. Часть контингента вроде бы возвращается в места постоянной дислокации. В то же время в США заявили, что пока не зафиксировали отвод войск России от украинских границ.
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