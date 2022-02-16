Российское правительство Трасс назвала экспансионистским. А больше всего в этой ситуации дипломата беспокоит подрыв демократии, который пытается совершить Россия.
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Нас беспокоит российское правительство, которое является экспансионистским и стремится подорвать демократию на своей границе, и мы будем говорить об этом на полную мысль. Честно, мне безразлично, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, Я продолжу настаивать на своем,
– сказала Трасс.
Она подчеркнула, что в разговоре с Лавровым точно не молчала. Трасс убеждает, что четко произнесла позицию Великобритании в этой ситуации.
Лиз Трасс не обращает внимания на слова Лаврова: смотрите видео
Великобритания поддерживает Украину
- Страна является одной из тех, кто больше всего помогает нашему государству в случае российской агрессии и угрозы нападения. Великобритания направляет военную помощь и обещает пакет сокрушительных санкций против России. Борис Джонсон и Джо Байден поговорили на эту тему и выразили солидарность.
- Также, кроме той помощи, которую мы уже получили, Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины. Это происходит на фоне роста угрозы вторжения России.
- Ведь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что кроме сосредоточения войск на границах есть и "другие признаки, которые свидетельствуют о серьезной подготовке" к нападению.
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