Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Великобритании, сообщает 24 канал, подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И согласовали усилия по сдерживанию агрессии России.

Стоит знать Трюдо пообещал Украине 500 миллионов кредита и летальное оружие от Канады.

Лидеры США и Британии договорились о противодействии России

В пресс-службах Белого дома и премьер-министра Великобритании сообщили подробности телефонного разговора 14 февраля американского президента Джо Байдена и британского премьера Бориса Джонсона. В частности, что лидеры:

Обсудили недавние дипломатические контакты с Киевом и Москвой.

Рассмотрели текущие усилия по сдерживанию России, которая продолжает наращивать военную силу у границ Украины.

Также обе страны – и Великобритания и США – подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что особенно интересно, в Белом доме сделали следующие акценты:

Джонсон и Байден обсудили усилия по укреплению обороны на восточном фланге НАТО.

И подчеркнули, что Вашингтон и Лондон готовы ответить серьезно на действия России, если она решит продолжить военную эскалацию.

На Даунинг-стрит же отметили следующее:

Окно для дипломатии и России, чтобы отступить от своих угроз в сторону Украины, все еще открыто.

Любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России, причем с далеко идущими убытками как для России, так и для всего мира.

Важно. Отдельно в Великобритании подчеркнули, что европейские страны должны уменьшить свою зависимость от российского газа, ведь "этот шаг больше любого другого нанесет удар по стратегическим интересам России".

Напомним:

13 февраля Джо Байден срочно поговорил с Владимиром Зеленским и заверил, что США будут решительно реагировать на агрессию России.

А уже 14 февраля Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину, и доказательства этого достаточно очевидны. По его же мнению, "Запад должен быть единым против российской агрессии".