Російський уряд Трасс назвала експансіоністським. А найбільше у цій ситуації дипломатку непокоїть підрив демократії, який намагається вчинити Росія.
До теми Глава МЗС Великої Британії таки приїде в Україну
Нас непокоїть російський уряд, який є експансіоністським і прагне підірвати демократію на своєму кордоні, і ми говоритимемо про це на повну думку. Чесно, мені байдуже, які образи мені завдає Сергій Лавров, я продовжу наполягати на своєму,
– сказала Трасс.
Вона наголосила, що у розмові з Лавровим точно не мовчала. Трасс переконує, що чітко промовила позицію Великої Британії у цій ситуації.
Ліз Трасс не зважає на слова Лаврова: дивіться відео
Велика Британія підтримує Україну
- Країна є однією з тих, хто найбільше допомагає нашій державі у випадку російської агресії та загрози нападу. Велика Британія надсилає військову допомогу та обіцяє пакет нищівних санкцій проти Росії. Борис Джонсон та Джо Байден поговорили на цю тему і висловили солідарність.
- Також, окрім тієї допомоги, яку ми вже отримали, Велика Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України. Це відбувається на тлі зростання загрози вторгнення Росії.
- Адже прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначав, що окрім зосередження військ на кордонах є й "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку" до нападу.
Як відбувалась зустріч Лаврова та Трасс: дивіться відео