Російський уряд Трасс назвала експансіоністським. А найбільше у цій ситуації дипломатку непокоїть підрив демократії, який намагається вчинити Росія.

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Нас непокоїть російський уряд, який є експансіоністським і прагне підірвати демократію на своєму кордоні, і ми говоритимемо про це на повну думку. Чесно, мені байдуже, які образи мені завдає Сергій Лавров, я продовжу наполягати на своєму,

– сказала Трасс.

Вона наголосила, що у розмові з Лавровим точно не мовчала. Трасс переконує, що чітко промовила позицію Великої Британії у цій ситуації.

Ліз Трасс не зважає на слова Лаврова: дивіться відео

Зверніть увагу! Зухвалі слова Лаврова звучали так: "Чесно кажучи, розчарований тим, що розмова німого з глухим у нас виходить. Начебто слухаємо, але не чуємо. Докладні роз'яснення впали на непідготовлений ґрунт. От мені здається, такий же ґрунт сьогодні був у наших британських колег, на який лягали і від якого відскакували численні факти, які ми наводили".

Велика Британія підтримує Україну

Країна є однією з тих, хто найбільше допомагає нашій державі у випадку російської агресії та загрози нападу. Велика Британія надсилає військову допомогу та обіцяє пакет нищівних санкцій проти Росії. Борис Джонсон та Джо Байден поговорили на цю тему і висловили солідарність.

Також, окрім тієї допомоги, яку ми вже отримали, Велика Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України. Це відбувається на тлі зростання загрози вторгнення Росії.

Адже прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначав, що окрім зосередження військ на кордонах є й "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку" до нападу.

Як відбувалась зустріч Лаврова та Трасс: дивіться відео