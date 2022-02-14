Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що окрім зосередження військ на кордонах є й "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку" до нападу. Про це він повідомив під час візиту до Шотландії.

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Це дуже, дуже небезпечна, складна ситуація, але ще є час, щоб Путін відступив. Міністр оборони Бен Воллес мав рацію, сказавши, що Захід має бути єдиним проти російської агресії,

– сказав Борис Джонсон.

Глава британського уряду наголосив, що союзники "повинні бути сильними, рішучими та єдиними". За його словами особливо важливо проявити єдиний фронт, коли мовиться про економічні санкції.

Зверніть увагу! У Великій Британії 10 лютого схвалили закон про режим найжорсткіших санкцій проти Росії. Обмеження запровадять у разі нового вторгнення в Україну.

Війська Росії біля України: коротко

Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за словами міністра оборони, там немає ударних груп.

Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових та 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.

Валерій Залужний зауважив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

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