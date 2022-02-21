Зеленський зідзвонився з політиками через тривожні заяви, які пролунали під час засідання Радбезу Росії. Зокрема, очільник Кремля Володимир Путін збирається "визнати" бойовиків на Донбасі.

Важливо Зеленський скликав позачергове засідання РНБО

За інформацією "Сьогодні", Зеленський говорив з Макроном та Шольцом про загрозу російського вторгнення.

Шольц та Макрон перед тим говорили з Путіним

Путін вже нібито поінформував Шольца та Макрона про свої наміри "легітимізувати" бойовиків. Німецький канцлер засудив такі плани.

Євросоюз просить Росію не робити цього. Наголосили, що країни ЄС "єдиним фронтом" відреагують на таке "визнання".

Зверніть увагу! Путін 21 лютого зібрав засідання Радбезу Росії, на якому обговорював "легітимізацію" бойовиків. Остаточне рішення Путін має оголосити сьогодні. На засіданні російські політики підтримували це рішення. Лунали навіть заяви про "приєднання Донбасу".

Зеленський скликав РНБО

Через таку ситуацію президент скликає засідання Ради національної безпеки та оборони, воно нібито мало розпочатись о 20:00.

ЗМІ писали, що під час нього можуть запровадити воєнний стан в Україні. Хоча напередодні у Верховній Раді сподівались, що до цього не дійде.

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