Путін скликав Радбез 21 лютого щодо визнання бойовиків на окупованому Донбасі. Саме після цього він сказав про свої плани лідеру Франції та канцлеру Німеччини, передає 24 канал.
До теми Усі розуміють наслідки такого кроку, – Кулеба про спроби Росії "легітимізувати" бойовиків
Путін поінформував Шольца та Макрона, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ про визнання,
– повідомили у Кремлі.
При цьому точних дат немає, але анонсували звернення Путіна з цього приводу.
Росія хоче визнати бойовиків: що відомо
- Ще 15 лютого Держдума Росії ухвалила цинічне звернення про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу. Авторкою одіозного документа була Комуністична партія Росії. А 21 лютого це питання розглядали на Радбезі в Кремлі.
- На засіданні країни-окупантки не обійшлось без казусів та цинізму. Наприклад, після доповіді Дмитро Козак хотів висловити думку, чи пора "приєднувати Донбас". Протягом кількох хвилин він цинічно доводив, що "Київ не здатен виконувати мінські домовленості".
- А ватажки бойовиків наважились навіть звернутися до глави Кремля Володимира Путіна. Просили в нього офіційного визнання їхньої "незалежності".