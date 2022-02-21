Путін скликав Радбез 21 лютого щодо визнання бойовиків на окупованому Донбасі. Саме після цього він сказав про свої плани лідеру Франції та канцлеру Німеччини, передає 24 канал.

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Путін поінформував Шольца та Макрона, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ про визнання,

– повідомили у Кремлі.

При цьому точних дат немає, але анонсували звернення Путіна з цього приводу.

Росія хоче визнати бойовиків: що відомо