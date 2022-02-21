Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями Росії щодо визнання бойовиків.
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Кулеба про спроби Росії "легітимізувати" бойовиків
Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації,
– наголосив міністр.
За словами Кулеби, іншого шляху немає.
Можливе визнання Росією бойовиків: коротко
- 15 лютого Держдума Росії звернулась до Володимира Путіна з проханням "легалізувати" бойовиків на Донбасі.
- В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків. Міжнародна спільнота засудила ініціативу Думи та закликала Путіна не вдаватися до таких кроків.
- 21 лютого ватажки бойовиків Донеччини та Луганщини попросили Путіна визнати їхню "незалежність".
- Сам очільник Кремля зібрав засідання Радбезу, після якого заявив, що рішення щодо цього ухвалить ще 21 лютого.
До речі – Путін ухвалив рішення про дуже серйозну ескалацію: дивіться відео
Текст допису Дмитра Кулеби:
Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає.