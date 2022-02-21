Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями Росії щодо визнання бойовиків.

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Кулеба про спроби Росії "легітимізувати" бойовиків

Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації,
– наголосив міністр.

За словами Кулеби, іншого шляху немає.

Можливе визнання Росією бойовиків: коротко

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Текст допису Дмитра Кулеби:

Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає.