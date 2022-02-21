"Це буде явним доказом, що Росія є стороною конфлікту"

Експерт наголосив, що "за вікном – 2022 рік, тому про яку репутацію, про який статус Росії у світі взагалі можна говорити? Вона вже давним-давно виглядає, як мавпа з ядерною зброєю".

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В цілому це (визнання псевдореспублік та офіційне постачання озброєння – 24 канал) буде явним доказом, що Росія є стороною конфлікту навіть, якщо вона буде це якось заперечувати.

На сьогодні, якщо Росія зробить такого роду крок, – визнання недореспублік – це потягне за собою політичні, фінансові, економічні та геополітичні наслідки. Тому навряд чи вона на це піде, переконаний він. Навіть, якщо такий крок і буде зроблений Москвою, то абсолютно ніякої "юридичної сили" у цьому не буде. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач

До при кладу, він пригадав, коли у свій час Росія визнала, наприклад, "Південну Осетію" чи "Абхазію". Що це принесло їм? Рівно нічого, додщав він. Ці регіони зараз перебувають в такому бідному та убогому стані, в абсолютній ізоляції. Крім того, є й багато різних окупованих та невизнаних територій, які також хочуть, але не отримують, від Росії цього офіційного статусу.

Олександр Коваленко / Фото – фейсбук експерта

Тобто, ніякої користі від "визнання не буде", а ось проблем буде дуже і дуже багато. Україна де-факто, не юридично, але окупантом все ж Росію визнає, і навіть на Заході стороною конфлікту вважають Росію.

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