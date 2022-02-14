Путінська партія "Єдина Росія" висловилася за офіційне надання військової допомоги бойовикам на Донбасі. Про те, що це означає та які наслідки матиме – сайт 24 каналу розбирався з експертами.

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Хто виступив за офіційне постачання зброї бойовикам

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі зазначив, що президентська партія "Єдина Росія" висловилася за постачання на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей військової продукції, а також надання соціальної допомоги людям.

КПРФ та "Справедлива Росія – За правду" підтримали проєкт ухвали. ЛДПР виступила радикальніше. "Нові люди" сформулюють свою позицію під час обговорення теми.

Питання дуже серйозне і відповідальне. Йдеться про захист життів наших громадян та "співвітчизників". Завтра (заява зроблена 11.02 – 24 канал) – річниця підписання мінських угод. Сім років Київ не виконує взятих на себе зобов'язань. Триває обстріл, гинуть люди. У цій ситуації шукати рішення потрібно,

– написав Володін.

За його словами, є дві пропозиції:

перша – розглянути проєкт постанови про звернення до президента Росії щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР" негайно;

друга – направити його спочатку в МЗС Росії та інші урядові структури для отримання відгуків, а потім розглянути з урахуванням висловлених позицій.

Це питання планують обговорити на засіданні Ради Думи у понеділок, 14 лютого.

Росія вдає, що кілька років поспіль не допомагала бойовикам на Донбасі / Фото Getty Images

Росія може визнати псевдореспубліки на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов заявив, щоб постачати зброю на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей та не попасти під нові санкції, то треба юридично визнати ці псевдореспубліки.

Не можна постачати зброю на невизнані території. Якщо вони будуть розглядати це в комплексі, то так, ми отримаємо два нові суб'єкти міжнародного права, визнаними, припустимо, Росією та деякими країнами – їх прибічниками, наприклад, Білоруссю. І наслідки для нас будуть такі, що повернення цих територій буде фактично неможливим. Я думаю, що крім "стурбованості" світ особливо нічого не висловить,

– заявив експерт.

Єдине, що може бути – це додаткові санкції проти Росії щодо постачання зброї, якщо це буде легалізовано. Також багато залежатиме й від України. Якщо Росія спробує визнати офіційно ці новоутворення, то Україна має визнати їх терористичними організаціями. Тому що вони (бойовики – 24 канал) повалили конституційний лад на цих територіях і фактично захопили їх.

Якщо ми це зробимо, тоді Росія опиниться знову одна проти всього світу та буде виправдовуватися,

– додав Жданов.

"Популістичні та "патріотичні" заклики"

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що подібного роду ідеї та заклики у Росії про "визнання" псевдореспублік та офіційної військової підтримки бойовикам звучать досить давно. Головним джерелом першочергово була Комуністична партія (КПРФ), яка не користується серйозною репутацією в Росії.

Тому, на неї й було покладено таке зобов'язання – періодично висловлювати якісь популістичні та "патріотичні" заклики, які бурхливо обговорювалися. На сьогодні вимальовується фактично такий самий сценарій, як і протягом багатьох років, починаючи з 2014 року, коли Росія вдерлася в Україну. Саме ця партія спочатку закликала визнати ці квазіреспубліки, а вже потім почали з'являтися і заклики про офіційне постачання зброї на окуповані території. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач

Зброя на тимчасово окуповані частини територій Донецької та Луганської областей від Росії постачається і так постійно. Тому, нічого нового в цьому немає. Проте, це мовби контраргумент Москви через підтримку Заходом України, яка зараз спостерігається для запобігання російській загрозі.

На мою думку, коли мовиться про визнання цих "республік" чи про офіційне постачання зброї, то це не в інтересах в першу чергу офіційної Москви. Про це може говорити Володін, якому, як і Володимиру Жириновському, дуже часто доручено висловлювати шизофренічні певні гасла та ретранслювати їх у суспільство. У першу чергу для внутрішнього споживача,

– пояснив фахівець.

Також це намагання залякати міжнародних партнерів та саму Україну. Але, в цілому, у Кремлі прекрасно розуміють, що визнання псевдореспублік та офіційні постачання призведуть до санкцій. Також це – порушення мінських угод з боку Росії.

Експерт наголосив, що офіційні особи Росії демонструють, що "їм якось все одно щодо того, чи є ці домовленості, чи їх немає, оскільки їх має дотримуватися виключно Україна, а Росія – не сторона конфлікту". Але саме мінські угоди на сьогодні є тим "рятувальним кругом", який не дозволяє Москві до кінця "впасти обличчям в бруд", а саме – якомога довше затягувати цю конфлікту ситуацію в ОРДЛО та в Криму.

Москва викликає Захід на розмову

Таким чином, Кремль намагається "виторгувати" більш вагомі поступки в Заходу у відповідь на свої. На думку Коваленка, цей розгляд не матиме вагомого результату. Адже для Росії "катастрофічно не вигідно ухвалення подібного роду рішення". Особливо зараз, коли Москва направляє всі свої ресурси на ескалацію біля кордонів України, як і сухопутних, так і морських.

Проблема в тому, що та ескалація, яку створює Кремль, дозволяє їй вести діалог у вигляді шантажу, тиску, але з усім тим вона викликає Захід на розмову. Зверніть увагу, що був період, коли з Путіним взагалі представники західних країн не спілкувалися протягом майже року,

– додав Олександр Коваленко.

Він нагадав, що Путін перебував у своєму "бункері" та не робив абсолютно ніяких закордонних поїздок, не брав участі ні в яких заходах із закордонними делегаціями та гостями, оскільки їх не було взагалі та його нікуди не запрошували. І це тягнулося понад рік. Таке абстрагування від зовнішнього світу розбавила зустріч російського очільника у Женеві з Джо Байденом.

Олександр Коваленко / Фото з фейсбуку експерта

Тому, на сьогодні, якщо Росія зробить такого роду крок, – визнання недореспублік – це потягне за собою політичні, фінансові, економічні та геополітичні наслідки. Тому навряд чи вона на це піде, переконаний він. Навіть, якщо такий крок і буде зроблений Москвою, то абсолютно ніякої "юридичної сили" у цьому не буде.

Це так само як у свій час Росія визнала, наприклад, "Південну Осетію" чи "Абхазію". Що це принесло їм? Рівно нічого. Ці регіони зараз перебувають в такому бідному та убогому стані, в абсолютній ізоляції. Є також багато різних окупованих та невизнаних територій, які також хочуть, але не отримують, від Росії цього офіційного статусу,

– додав експерт.

Тобто, ніякої користі від "визнання не буде", а ось проблем буде дуже і дуже багато. Україна де-факто, не юридично, але окупантом все ж Росію визнає, і навіть на Заході стороною конфлікту вважають Росію.

В цілому це (визнання псевдореспублік та офіційне постачання озброєння – 24 канал) буде явним доказом, що Росія є стороною конфлікту навіть, якщо вона буде це якось заперечувати.

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Але знову ж таки, Росія – це така унікальна країна, яка абсолютно вибивається зі спільного міжнародного порядку. Вона не відповідає міжнародному законодавству. Тому, якщо подібного роду рішення і будуть ухвалені, то вони на міжнародному рівні дуже серйозно вдарять по репутації Росії та її статусу.

Але з іншого боку, наголосив фахівець, за вікном – 2022 рік, тому "про яку репутацію, про який статус Росії у світі взагалі можна говорити? Вона вже давним-давно виглядає, як мавпа з ядерною зброєю".