Навіщо насправді Росія вирішила блокувати частину акваторії та чому раптово скасувала рішення щодо Азовського моря – розбирався сайт 24 каналу.

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Що передувало Російські військові заявили, що з 13 по 19 лютого закриють райони Чорного та Азовського морів для проведення своїх ракетних та артилерійських навчань. Йшлося про блокування половини території Азовського моря, що зробило б неможливим відбуття з портів у Бердянську та Маріуполі суден до Чорного моря.

Навіщо Росія блокує моря

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі зауважив, що це – черговий тиск на Україну та Захід.

За словами експерта, такі дії прогнозувалися вже давно – ще рік тому, коли почалося блокування Азовського моря, військові експерти попереджали про можливість такого сценарію.

Вже тоді з'являлися прогнози наших експертів. І не тільки в Азовському, а і в Чорному морі росіяни можуть робити такі дії. Безумовно, це все вкладається в загальну стратегію тиску на Україну та на Захід. Володимир Фесенко Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень “Пента”

Україну регулярно відвідують кораблі НАТО, тому блокування – ще один спосіб реагування Росії, але вона може робити це лише тимчасово. Так, зараз пройдуть військові навчання, однак, переконаний експерт, це ще одна з проблем, яка порушує права України. Тим паче, що це пов'язано і з окупацією Криму.

Я думаю, що треба діяти разом з нашими партнерами. Треба ставити питання через Арбітражний трибунал про порушення міжнародного морського права. Думаю, що тут треба діяти юридично на такі дії Росії в арбітражних установах, які регулюють, зокрема, морське право. Тут немає простої відповіді, тому потрібна побудова, формування фахової, виваженої, послідовної стратегії як політичної, так і юридичної,

– сказав політолог.

Володимир Фесенко / Фото з фейсбуку експерта

Фесенко додав, що в Азовському морі це траплялося вже неодноразово. Тому треба координувати спільні дії України з нашими партнерами – країнами Заходу та Туреччиною.

Актуально Росія закриває райони Чорного та Азовського морів на час своїх навчань

Скасування рішення щодо Азовського моря

10 лютого головний редактор Black Sea News, керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, що управління навігації та океанографії міноборони Росії повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.

За словами експерта, це могло статися з двох причин – через безпрецедентний тиск з боку українців або ж "Росія готує якусь нову підлість".

Зверніть увагу! Блокування частини Азовського моря скасували під час зустрічі радників лідерів нормандського формату, яка проходила в Берліні.

Водночас щодо Чорного моря жодних змін немає.

По Чорному морю все без змін (поки), а порти Чорного моря – це 95% українського експорту, порти Азову – 5% (разом – це майже половина всього експорту України),

– уточнив фахівець.

Речниця регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк у коментарі УП інформацію підтвердила.

Район, попередньо закритий для навчань Російською Федерацією у південній частині Азовського моря, не буде закритий,

– сказала вона, зазначивши, що інших даних, зокрема щодо Чорного моря, наразі немає.

Росія закриває райони Чорного моря на час своїх навчань: дивіться відео