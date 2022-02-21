Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями России по признанию боевиков.
Читайте также Признание боевиков на Донбассе принесет России очень и очень много проблем, – военный эксперт
Кулеба о попытках России "легитимизировать" боевиков
Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации,
– подчеркнул министр.
По словам Кулебы, другого пути нет.
Возможное признание Россией боевиков: коротко
- 15 февраля Госдума России обратилась к Владимиру Путину с просьбой легализовать боевиков на Донбассе.
- В украинском Министерстве иностранных дел отметили, что такое решение государства-агрессора не будет иметь правовых последствий. Международное сообщество осудило инициативу Думы и призвала Путина не признавать боевиков.
- 21 февраля главари боевиков Донетчины и Луганщины попросили Путина признать их "независимость".
- Сам глава Кремля собрал заседание Совбеза, после которого заявил, что решение по этому поводу примет еще 21 февраля.
Кстати-Путин принял решение об очень серьезной эскалации: смотрите видео
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет.