В своем выступлении Путин проигнорировал исторические факты и ограничился собственными неадекватными фантазиями. Украину с ее древней историей и культурой глава Кремля назвал страной "имени Владимира Ильича Ленина".

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"Ленин создал Украину"

По словам президента страны-агрессора, именно Ленин якобы являлся ее "автором и архитектором". Следует отметить, что первое письменное упоминание об Украине появилось еще в XII веке. Тем временем Ленин родился в 1870 году.

Вы хотите декоммунизации? Что ж, нас это абсолютно устраивает. Мы готовы показать, что такое настоящая декоммунизация,

– цинично заявил Путин.

Также президент страны-агрессора подчеркнул, что Украина для России – не просто соседняя страна, а часть истории, где живут близкие люди. Очевидно, Путин не интересуется историей, потому что ученые уже давно опровергли выдумки об общих корнях и "одном народе".

Путин повторяется

В то же время, фантазия Путина все-таки подвела. Он не смог придумать нового фейка, поэтому повторил выдумки из своей одиозной статьи "Об историческом единстве россиян и украинцев". Этот опус глава Кремля опубликовал в июле 2021 года.

Тогда Путин бездарно извратил историю и назвал Украину "детищем Советского Союза".

"Один народ" – это выдумка

Россия в своей пропаганде активно использует басню о том, что украинцы, белорусы и россияне – братский единокровный народ. В то же время это только выдумка.

"Одного народа" никогда не было и быть не могло. Сама история опровергает этот фейк.

Праславяне как пранарод заселяли территорию, 99% которых находится в пределах этнической Украины.

В то же время основой народа будущего Московского царства стали финно-угорские племена. От праславян они отличались не только менталитетом, но и внешне.

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