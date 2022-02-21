Еще трое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Еще один воин ранен в Водяном. Квалификация – статья 258 УКУ (террористический акт),

– проинформировали правоохранители.

Обострение на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 21 февраля, российские оккупационные войска 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 45 – с применением запрещенного вооружения.

Кроме вышеупомянутых пострадавших военнослужащих ВСУ ранения получили еще четверо.

Наемники России также прибегают к провокациям. Боевики взрывают объекты инфраструктуры и хаотически обстреливают населенные пункты. Предугадать, куда будет атака – невозможно.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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