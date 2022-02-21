Еще трое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции.
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Еще один воин ранен в Водяном. Квалификация – статья 258 УКУ (террористический акт),
– проинформировали правоохранители.
Обострение на Донбассе: что известно
- С начала текущих суток, 21 февраля, российские оккупационные войска 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 45 – с применением запрещенного вооружения.
- Кроме вышеупомянутых пострадавших военнослужащих ВСУ ранения получили еще четверо.
- Наемники России также прибегают к провокациям. Боевики взрывают объекты инфраструктуры и хаотически обстреливают населенные пункты. Предугадать, куда будет атака – невозможно.
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