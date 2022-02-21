Окрім цього, троє українських захисників зазнали поранень. Про це повідомили у Національній поліції.

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Ще один воїн поранений у Водяному. Кваліфікація – стаття 258 ККУ (терористичний акт),

– поінформували правоохоронці.

Загострення на Донбасі: що відомо

Від початку поточної доби, 21 лютого, російські окупаційні війська 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них 45 – із застосування забороненого озброєння.

Окрім вище згаданих постраждалих військовослужбовців ЗСУ поранень зазнали ще четверо.

Найманці Росії також вдаються до провокацій. Бойовики підривають об'єкти інфраструктури та хаотично обстрілюють населені пункти. Передбачити, куди буде атака – неможливо.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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