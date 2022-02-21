Окрім цього, троє українських захисників зазнали поранень. Про це повідомили у Національній поліції.
Читайте також Бойовики обстріляли житлові райони Новолуганського: загинув цивільний
Ще один воїн поранений у Водяному. Кваліфікація – стаття 258 ККУ (терористичний акт),
– поінформували правоохоронці.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Від початку поточної доби, 21 лютого, російські окупаційні війська 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них 45 – із застосування забороненого озброєння.
- Окрім вище згаданих постраждалих військовослужбовців ЗСУ поранень зазнали ще четверо.
- Найманці Росії також вдаються до провокацій. Бойовики підривають об'єкти інфраструктури та хаотично обстрілюють населені пункти. Передбачити, куди буде атака – неможливо.