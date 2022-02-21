Від початку доби до 17:00 окупанти 54 рази зірвали режим припинення вогню. Зокрема, 45 разів застосовували зброю, заборонену мінськими домовленостями.

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Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я різної важкості,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти гатили з мінометів, гранатометів, кулеметів, протитанкових керованих ракетних комплексів, стрілецької зброї.

Бойовики обстріляли: Талаківку, Піщевик, Водяне, Красногорівку, Водяне, Мемрик, Станицю Луганську, Щастя, Лебединське, Чермалик, Кам'янку, Новолуганське, Новоселівку Другу, Новомихайлівку, Лопаскине, Гнутове, Врубівку, Павлополь, Зайцеве, Піски, Миколаївку, Верхньоторецьке, Троїцьке, Луганське, Любачеве, Старогнатівку, Гранітне, Мар'їнку, Опитне, Гранітне, Широкине, Причепилівку, Нью-Йорк, Новотошківське.

Загинув цивільний житель

Павло Кириленко – голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації – повідомив, що бойовики 21 лютого обстріляли селище міського типу Новолуганське.

Жертвою бойовиків став цивільний чоловік 1970 року народження.

Окупанти пошкодили місцеві об'єкти інфраструктури. Перебито газогін. Місцеві жителі залишилися без світла та опалення.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Допис ООС:

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я різної важкості.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!